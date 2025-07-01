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Opzetborstels
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Philips Sonicare Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Philips ondersteuning
HX9073/33
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Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel
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