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Philips-ondersteuning

Waarom vraagt mijn Philips Sonicare-app om toestemming?

De Philips Sonicare-app vraagt u om toegang tot functies van uw mobiele apparaat, zoals toegang tot uw locatiegegevens of lijst met contactpersonen. Ontdek waarom.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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