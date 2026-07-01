Waarom vraagt mijn Philips Sonicare-app om toestemming?

Met toegang tot locatieservices geeft u de Philips Sonicare-app automatisch toestemming voor het ontvangen van uw poetsgegevens. Toegang tot locatieservices is niet vereist voor het gebruik van de Philips Sonicare-app. Uw locatiegegevens worden echter wel gebruikt om een winkel bij u in de buurt te vinden of u door te verwijzen naar de contactgegevens van de klantenservice voor uw land.