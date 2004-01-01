    Hoe kan ik de druksensor op mijn Sonicare in- of uitschakelen?

    Gepubliceerd op 23 augustus 2024

    Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

    Uw Sonicare-tandenborstel meet de druk die u uitoefent tijdens het poetsen om uw tandvlees en tanden te beschermen. Als u te veel druk uitoefent, verandert de trilling van het handvat. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende instructies te volgen.
    1. Plaats de tandenborstel op de oplader.
    2. Houd de modus-/intensiteitsknop ingedrukt en druk twee keer op de aan-uitknop terwijl de tandenborstel op de oplader staat. Het handvat piept twee keer om te bevestigen dat het is ingeschakeld.
    3. Om de druksensor uit te schakelen, houdt u de modus-/intensiteitsknop ingedrukt en drukt u twee keer op de aan-uitknop terwijl het apparaat op de oplader staat. Het handvat piept één keer om te bevestigen dat hij is uitgeschakeld.

    DiamondClean-tandenborstel

    DiamondClean Smart-tandenborstels wijken enigszins af van de bovenstaande methode.

    1. Houd de modus-/intensiteitsknop ingedrukt (de onderste knop).
    2. Druk twee keer op de aan-uitknop (de bovenste knop) terwijl u de modus-/intensiteitsknop ingedrukt houdt.
    3. Laat de modus-/intensiteitsknop los. Als de batterij-indicator aan de onderkant van de tandenborstel twee keer knippert en u twee piepjes hoort, is de functie geactiveerd. Als u het proces herhaalt om het proces te deactiveren, knippert de accu-indicator één keer en piept deze één keer.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HX7106/01 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7110/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/02 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX7060/01 , HX9992/31 , CP1922/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX3673/14 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3671/13 , HX3675/15 , HX3675/13 , HX3673/13 , HX3671/11 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/11 , HX6800/87 , HX9992/12 , HX9992/02 , CP1207/01 , CP1208/01 , CP1209/01 , HX6848/98 , HX6483/52 , HX9944/13 , HX6888/98 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9913/18 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9691/02 , HX6833/28 , HX6800/35 , HX6859/63 , HX6870/47 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX6830/47 , HX6807/63 , HX6877/29 , HX6809/35 , HX6807/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6807/51 , HX6800/28 , HX6851/34 , HX6856/10 , CP0755/01 , CP0754/01 , HX6888/88 , HX6888/63 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6850/64 , HX6848/92 , HX6837/34 , HX6837/28 , HX6836/29 , HX6830/53 , HX6830/34 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6805/28 , HX6803/64 , HX6803/63 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6870/53 , HX6859/34 , HX6851/29 , HX6877/34 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6837/24 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9924/23 , HX9903/13PR , HX9984/17 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9924/03 , HX9142/31 , HX9182/32 , HX9142/10 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9182/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

