Hoe kan ik de druksensor op mijn Sonicare in- of uitschakelen?
Gepubliceerd op 23 augustus 2024
Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.
Uw Sonicare-tandenborstel meet de druk die u uitoefent tijdens het poetsen om uw tandvlees en tanden te beschermen. Als u te veel druk uitoefent, verandert de trilling van het handvat. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende instructies te volgen.
Plaats de tandenborstel op de oplader.
Houd de modus-/intensiteitsknop ingedrukt en druk twee keer op de aan-uitknop terwijl de tandenborstel op de oplader staat. Het handvat piept twee keer om te bevestigen dat het is ingeschakeld.
Om de druksensor uit te schakelen, houdt u de modus-/intensiteitsknop ingedrukt en drukt u twee keer op de aan-uitknop terwijl het apparaat op de oplader staat. Het handvat piept één keer om te bevestigen dat hij is uitgeschakeld.
DiamondClean-tandenborstel
DiamondClean Smart-tandenborstels wijken enigszins af van de bovenstaande methode.
Houd de modus-/intensiteitsknop ingedrukt (de onderste knop).
Druk twee keer op de aan-uitknop (de bovenste knop) terwijl u de modus-/intensiteitsknop ingedrukt houdt.
Laat de modus-/intensiteitsknop los. Als de batterij-indicator aan de onderkant van de tandenborstel twee keer knippert en u twee piepjes hoort, is de functie geactiveerd. Als u het proces herhaalt om het proces te deactiveren, knippert de accu-indicator één keer en piept deze één keer.
