Als de opzetborstel van het handvat van uw tandenborstel valt, zorg er dan voor dat de opzetborstel goed is geplaatst.

Houd de opzetborstel vast met de borstelharen in dezelfde richting als de knoppen op uw tandenborstel. Druk de opzetborstel stevig op de tandenborstel tot u een lichte klik voelt.

Een kleine opening tussen de opzetborstel en het handvat van de tandenborstel is normaal en noodzakelijk. De opzetborstel moet kunnen bewegen om de juiste hoeveelheid trillingen te creëren.