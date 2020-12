Complete care for a healthier mouth

Introducing the Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush

Reduces gingival inflammation up to 70% better than Oral-B 7000 with CrossAction brush head*

* In Deep Clean, non-connected modes using Premium plaque control brush head

Capteur de position

Capteur de mouvement

Capteur de pression

Technologie Smart Sensor

Envoie les données de brossage à l’application Philips Sonicare pour assurer un coaching et un feed-back personnalisés en temps réel. Votre patient a une vue d’ensemble de ses habitudes de brossage.

Shows patients where they’re brushing to help avoid missed spots, giving them 100% coverage every time they brush

Aide les patients à limiter le brossage excessif, pour une technique optimisée et un brossage plus doux et efficace

Émet des vibrations et des signaux visuels pour signaler au patient qu’il applique une pression excessive.

#

#

#

Superior results for all your patients’ needs

Têtes de brosse haute performance

Premium Plaque Defense

Premium Gum Care

Premium White

Tongue- Care+

• Enhanced sweeping motion for a superior clean



• Up to 10x better plaque removal

*par rapport à une brosse à dents manuelle

• Extra soft edge bristles target plaque at the gumline



• Up to 7x healthier gingiva*

*par rapport à une brosse à dents manuelle

• Central stain removal bristles whiten and polish



• Up to 5x more stain removal*

*par rapport à une brosse à dents manuelle utilisée avec un dentifrice blanchissant de marque

• Flexible micro bristles remove bacteria buildup



• Designed for cleaning the soft and porous surface of the tongue

Brossage intuitif

Technologie de reconnaissance de la tête de brosse : une puce intégrée dans la tête de brosse invite l'utilisateur à optimiser son brossage et signale quand il est temps de remplacer la tête de brosse.

Reconnaissance du mode de brossage en fonction de la tête de brosse utilisé

Indicateur de remplacement de la tête de brosse

Sélectionne automatiquement le mode et le niveau d'intensité optimaux pour les meilleurs résultats.

L'efficacité du suivi est contrôlée sur la base de la durée du brossage et de la pression exercée. Le patient est averti grâce à un voyant sur la poignée et sur l’appli quand il est temps de remplacer la tête de brosse.

Fonctionnalités de l’application

Cartographie buccale en 3D

Fonction Retouche

Zoom

Accompagnement personnalisé

Contrôleur de tête de brosse

Fixation d’objectifs

Rapports de progrès

Fournit une analyse après brossage : le patient peut vérifier sa technique, l'affiner au fil du temps et identifier les zones à problèmes qui nécessitent un suivi approfondi.

Dispense des conseils sur mesure : les patients peuvent refaire un second brossage et repasser sur les zones oubliées.

Les patients peuvent zoomer sur leur carte buccale personnalisée pour repérer les zones où il faut insister. Ils peuvent ainsi contrôler les zones à problèmes à chaque brossage.

L'application Philips Sonicare propose un contenu personnalisé selon les habitudes et les résultats de brossage de chaque patient. Cette application incite les patients à avoir une bonne hygiène buccodentaire entre chaque rendez-vous chez le dentiste. Elle contribue à éduquer, motiver et responsabiliser votre patient.

L’efficacité de chaque tête de brosse est suivie en fonction de la durée de brossage et de la pression exercée. Les patients sont avertis dans les trois mois qu’il est temps de remplacer la tête de brosse pour continuer à bénéficier des meilleurs résultats.

Les patients peuvent définir des objectifs standard ou personnalisés, passer facilement en revue leurs performances et suivre leurs progrès au fil du temps.

Les patients peuvent générer un rapport de progrès dans l'application. Celui-ci résume l'historique de brossage des patients et, le cas échéant, il est envoyé par courrier électronique à leur professionnel dentaire

Bluetooth®

wireless technology

Connecte le manche de la brosse à dents et les têtes de brosse intelligentes à l'application Philips Sonicare sur le smartphone du patient, où les données de brossage sont stockées.

1 / 15

Tête de brosse Premium Plaque Control

Notre tête de brosse qui assure le brossage le plus approfondi. Dotés de côtés doux et souples, les brins épousent la forme de chaque dent pour éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les zones difficiles d'accès par rapport à une brosse à dents manuelle.

2 / 15

Tête de brosse Premium Gum Care

Notre meilleure tête de brosse pour améliorer la santé gingivale. Atténue jusqu’à 100% l'inflammation des gencives en seulement deux semaines par rapport au brossage manuel (cliniquement prouvé).

3 / 15

Tête de brosse Premium White

Notre meilleure tête de brosse pour éliminer les taches. Dotée de brins centraux denses pour l'élimination des taches, cette tête de brosse retire jusqu'à 5x plus de taches en seulement trois jours par rapport à un brossage manuel (cliniquement prouvé).

4 / 15

TongueCare+ brush head

5 / 15

Modes et intensités

Five modes (Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, Tongue Care) and three intensity settings provide a customized brushing experience for optimal comfort.

6 / 15

Indicateur de pression

Un anneau lumineux mauve à la base de la poignée s'allume pour signaler qu'une pression excessive est exercée.

Avertissement par anneau lumineux et vibrations

7 / 15

Verre de charge

Chargeur à induction élégant/verre de rangement du manche pour un usage à domicile.

8 / 15

Trousse de voyage et chargeur USB

Facilite le brossage et le chargement en voyage.

9 / 15

BrushPacer et Smartimer

Favorise un brossage approfondi de chaque quadrant de la bouche et le respect de la durée de brossage recommandée (deux minutes).

10 / 15

Autonomie des piles

À charge pleine, le manche de la brosse à dents dispose d'une autonomie pour 14 jours d'utilisation normale.

11 / 15

Bonus

Le coffret exclusif professionnel dentaire comprend aussi : 1 tête de brosse compacte DiamondClean, un stylo de blanchiment Philips Zoom et un échantillon de dentifrice blanchissant BreathRx.

12 / 15

Témoin de remplacement de la tête de brosse

Un pictogramme sur le manche s'allume pour signaler qu’il est temps de remplacer la tête de brosse.

13 / 15

Smart Sensor Technology

Les capteurs de position de pression et de mouvement surveillent la technique de brossage et dispensent des conseils personnalisés en temps réel.

14 / 15

Application Philips Sonicare

Se connecte au manche de la brosse. Stocke les données de brossage et assure un accompagnement et un feed-back personnalisés.

15 / 15

Philips Sonicare DiamondClean Smart

Whatever their oral care goals, your patients can achieve them. The Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush is our best, most complete brushing solution ever.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KPNV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Play video

A complete care

A new era of oral care starts now

The Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush is our most complete brushing solution ever.

Coaching et feed-back personnalisés

Smart sensor technology

Envoie les données de brossage à l’application Philips Sonicare pour assurer un coaching et un feed-back personnalisés en temps réel. Votre patient a une vue d’ensemble de ses habitudes de brossage.

Cliquez ici pour en savoir plus

Têtes de brosse

TongueCare+

• Enhanced sweeping motion for a superior clean



• Up to 10x better plaque removal*

Cliquez sur les cercles ci-dessus pour en savoir plus.

Brosser les dents

Spécificités techniques

Smart sensor Technology

DiamondClean Smart

#

#

#

Indique aux patients les zones qu'ils sont en train de brosser pour éviter d’en oublier, gage d’une couverture à 100% à chaque brossage.

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_01_USP1_01_mobile_%{format}.%{format}

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_02_USP1_02_mobile_%{format}.%{format}

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_03_USP1_03_mobile_%{format}.%{format}

Des résultats exceptionnels et conformes aux besoins de vos patients

TongueCare+

• Mouvement de balayage amélioré pour un meilleur brossage



• 10 fois plus de plaque éliminée* dans les zones difficiles d'accès

• Profil des brins extra doux pour cibler la plaque le long de la ligne gingivale



• Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*

• Les brins situés au centre de la brosse blanchissent et polissent.



• Jusqu'à 5 fois plus de taches éliminées*

• Les microbrins flexibles inhibent la prolifération bactérienne.



• Conçue pour nettoyer la surface douce et poreuse de la langue

HX9985_01-P3A-global-USP3_USP3_01_USP3_01_mobile_%{format}.%{format}

HX9985_01-P3A-global-USP3_USP3_02_USP3_02_mobile_%{format}.%{format}

Bluetooth®

Technologie sans fil

Brosse-langue TongueCare+

Les cinq modes (Clean, White +, Deep Clean +, Gum Health, Tongue Care) et les trois niveaux d'intensité sont garants d’une expérience de brossage personnalisée et d’un confort optimal.

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_01_USP1_01%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_03_USP1_03%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Émet des vibrations et des signaux visuels pour signaler au patient qu’il applique une pression excessive.

HX9985_01-P3A-global-USP1_USP1_02_USP1_02%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

TongueCare+

• Mouvement de balayage amélioré pour un meilleur brossage



• 10 fois plus de plaque éliminée* dans les zones difficiles d'accès

HX9985_01-P3A-global-USP3_USP3_01_USP3_01@1.333x_web_%{format}.%{format}

HX9985_01-P3A-global-USP3_USP3_02_USP3_02@1.333x_web_%{format}.%{format}