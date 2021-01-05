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  • Nettoyage plus efficace, plus sain et dents plus blanches
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Philips SonicareLot de brosses à dents standard

HX9073/33

4.8
| (33) Avis | 97% recommandent ce produit
Nettoyage plus efficace, plus sain et dents plus blanches
La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour d'excellents résultats. La G3 Premium Gum Care permet d'obtenir des gencives 7 fois plus saines en seulement deux semaines*** et la W Premium White élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*
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C3 Premium Plaque Control

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Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Brosse à dents électrique

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ProtectiveClean 5100

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ProtectiveClean 5100

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ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680J

HX6800/35

Un soin complet pour vos dents et vos gencives

Nettoyage plus efficace, plus sain et dents plus blanches

  • Lot de 3

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Sélection des modes via BrushSync™

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines***

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines***

La tête de brosse Philips Sonicare Premium Gum Care nettoie en profondeur et en douceur. Lorsqu'elle se déplace le long des gencives, les côtés et les brins flexibles absorbent les excès de pression, pour des gencives protégées, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement. Les brins sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire et les bactéries le long des parois gingivales, afin d'améliorer la santé des gencives. Et grâce à sa forme incurvée, le contact avec les brins est optimisé.

Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*

Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*

Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

33

Avis

97%

recommandent ce produit

3
2

05/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Excellence

Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.

Avantages

Qualité

Contre

Prix des brossettes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Avantages

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

  3. En mode Gum Care par rapport à une brosse à dents manuelle ; basé sur l'indice de saignement gingival

  4. La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.