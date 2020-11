Combinaison exclusive de brins pour un nettoyage en profondeur des pores

La brosse points noirs et pores dilatés bénéficie d'une combinaison exclusive de brins fins et épais. Les brins fins atteignent les pores et les nettoient parfaitement tandis que les brins épais éliminent les impuretés. Ses 20 000 brins sont d'un diamètre inférieur à celui des pores, pour un nettoyage impeccable. Votre peau est propre et saine, sans impuretés, en toute simplicité.