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Arrêté
Pour les peaux normales et sensibles
Pour une utilisation quotidienne
À remplacer tous les 3 mois
Facile à remplacer
Aussi doux pour votre peau sensible qu'un nettoyage manuel, les brins soyeux au design exclusif ne laissent pas la peau sèche ou décapée. Ils sont encore plus fins et souples que ceux de la brosse pour peau normale, afin de rendre le moment de nettoyage du visage encore plus doux et agréable pour les peaux sensibles.
Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.
Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont en outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.
4.6
sur 6
94
Avis
97%
recommandent ce produit
Nanabou137
06/11/2017
France
Parfaite
J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Christie
19/07/2017
France
Acheteur vérifié
Super produit
On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
CELLAS
06/03/2017
France
RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE
J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible