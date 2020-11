Brosse pour peau sensible adaptée aux peaux normales à sensibles

Aussi doux pour votre peau sensible qu'un nettoyage manuel, les brins soyeux au design exclusif ne laissent pas la peau sèche ou décapée. Ils sont encore plus fins et souples que ceux de la brosse pour peau normale, afin de rendre le moment de nettoyage du visage encore plus doux et agréable pour les peaux sensibles.