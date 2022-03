Tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles avec étiquette NFC

La tête de brosse intelligente pour les peaux sensibles est pourvue d'une étiquette NFC qui offre un programme pour les peaux sensibles avec une vitesse de rotation plus basse de 10 %, des vibrations inférieures de 25 % et une durée plus courte de 20 %, pour un soin encore plus doux. Grâce à des options de nettoyage dédiées aux zones U et T, vous êtes sûrs de disposer de la routine de nettoyage idéale pour votre peau sensible. Résultats : un meilleur nettoyage que le nettoyage à la main, mais tout aussi doux. Profitez des avantages d'une tête de brosse personnalisée qui s'adapte à vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau sensible et fragile.