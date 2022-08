Quel est le temps de cuisson des pommes de terre ?

Le temps de cuisson des pommes de terre est très variable. Cela dépend du mode de préparation, de la variété, et de la taille des morceaux. Une pomme de terre est cuite lorsque vous pouvez facilement y enfoncer une fourchette. Pommes de terre bouillies : assurez-vous que les pommes de terre sont juste couvertes et faites-les bouillir pendant environ 20 minutes

Pommes de terre au four (en tranches) : 10 minutes (après une précuisson de 10 à 15 minutes)

Au four (200 degrés) : les quartiers sont cuits après environ 25 minutes de rôtissage ; les pommes de terre au four prennent environ 45 minutes

Friture : 5 premières minutes à 150 degrés, puis 5 minutes supplémentaires à 180 degrés

Dans la Airfryer : après environ 15 minutes (en les secouant toutes les 5 minutes), vous avez de belles tranches de pommes de terre croustillantes. Vous pouvez également faire cuire des pommes de terre dans la friteuse à air. Elles sont cuites en 25 minutes environ Astuce : Vous souhaitez que vos pommes de terre au four, rôties ou au four cuisent plus rapidement ? Vous pouvez les précuire au micro-ondes pendant 5 minutes pour quasiment diviser par deux le temps de préparation à la poêle ou au four !