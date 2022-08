Les bienfaits d’un Air Cooker

Un Air Cooker : pourquoi est-il un bon investissement ? Les avantages sont nombreux !

Cuisiner au Air Cooker conserve jusqu'à 90 % de tous les nutriments sur le réglage "Cuisson à la vapeur avec de l'air"*



Vous dégusterez de bons légumes croquants et une viande tendre et juteuse. Le Air Cooker offre la combinaison parfaite de temps, température et humidité, avec différentes méthodes de cuisson.



Il est facile à nettoyer grâce aux programmes de nettoyage automatiques et aux pièces lavables au lave-vaisselle.



L’utilisation du Air Cooker est sans fin : pour la viande, les légumes, du pain fait maison et des desserts.



L’application est pratique pour modifier les paramètres depuis votre canapé, si vous le souhaitez.

Cuisiner au Air Cooker est facile et favorise la bonne santé. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à servir à votre famille des légumes mal cuits ou du poulet trop sec. Utiliser un Air Cooker vous permettra de préparer de bons légumes sains.

Voulez-vous savoir comment utiliser le Air Cooker pour préparer des légumes savoureux et sains ? Alors lisez aussi cet article. Ou, vous vous demandez quelle est la différence entre une Air Cooker et une Airfryer ? Nous vous expliquons cela dans cet article. Bon appétit ! *Testé sur brocolis, poivrons et mange-tout pour 90% de vitamine C, sur saumon pour 93% d'oméga 3/6, et bœuf pour 90% de fer.