De manière générale, utiliser une friteuse à air est une excellente option – et un choix beaucoup plus sain qu’une friteuse à huile pour concocter vos plats frits préférés ! Maintenant que vous savez comment fonctionne une friteuse à air et avez comparé les performances, les avantages et inconvénients d’une friteuse à air comparé à une friteuse à huile et un four, il est temps de vous mettre aux fourneaux. Pourquoi ne pas essayer quelques-unes de nos recettes préférées dans votre friteuse à air comme :



Une fois que vous avez préparé vos plats principaux, nous avons aussi des recettes d’accompagnement comme des frites maison ou des gratins de courgettes qui peuvent être préparés dans votre friteuse à air.



Et voilà, c’est tout simple ! Grâce à ce guide, vous savez désormais ce qu’est une friteuse à air ou friteuse sans huile, et la différence de cuisson entre une friteuse à air chaud, une friteuse à huile et un four. Vous pouvez maintenant être sûr de faire des merveilles en cuisine avec tous les éléments en main.





† L’étiquette énergétique de l’UE de 2015 spécifie l’étiquetage des appareils électroménagers. Ils vont de A +++ (0,4 kwH pour un four électrique et 0,8 kwH pour un four à gaz) à la classe d’énergie la plus élevée D.