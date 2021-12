Des chips maison ou frites de légumes au four sans huile sont délicieuses et faciles à faire. Au four ou avec une friteuse à air, vous pouvez facilement réduire la quantité de graisse pour une alimentation plus équilibrée. Pour des frites au four, pelez la quantité de pommes de terre souhaitée, assaisonnez de paprika, d’ail et de fines herbes, placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfournez dans le four à 200°C ou 180°C en chaleur tournante pendant 25 minutes.



Si vous préférez des chips de légumes frites plutôt que grillées, utilisez plutôt un une friteuse à air chaud. Un appareil dernier cri tel que le Airfryer XXL de Philips frit, cuit, rôtit, réchauffe, déshydrate et même grille les aliments en utilisant jusqu’à 90 % moins d’huile qu’une friteuse classique*. C’est également le seul airfryer doté d’une technologie de dégraissage qui réduit et capture l’excédent de graisse.



Vous cherchez l’inspiration en image ? Essayez ces recettes de légumes sans matière grasse colorées ou la recette de frites de patates douces, toutes faibles en calorie mais avec un maximum de goût ! Qui a dit que la nourriture saine devait être monotone ?