Option pratique d'enregistrement de votre plat favori

Enregistrez votre plat favori et il sera préparé juste comme vous l'aimez, à chaque fois, et d'une simple pression sur un bouton. On ne peut plus pratique, le mode Favori cuit votre plat en appliquant une température et une durée optimales. Qu'il s'agisse d'un délicieux plat chaud pour le petit-déjeuner ou de votre recette de famille préférée, le résultat est parfait à chaque fois.