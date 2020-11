Fond de gril antiadhésif parfaitement adapté à l'Airfryer XXL

Le poisson, la viande et les légumes sont plus sains et parfaitement grillés, grâce au fond de gril XXL et à sa surface spéciale perforée et nervurée. Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les aliments sans problème.