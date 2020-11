Handige kookfunctie voor het opslaan van uw favorieten

U kunt uw favoriete gerecht opslaan zodat het eten altijd precies naar wens wordt bereid, met slechts één druk op de knop. De modus voor favorieten is heel handig en kookt uw maaltijd precies zo lang als nodig is, met precies de juiste temperatuur. Of het nu gaat om een heerlijk warm ontbijt of het favoriete gezinsrecept, het resultaat is altijd perfect.