Het is gemakkelijk om te vertrouwen op olie om smaak en textuur aan een gerecht te geven. Maar er zijn genoeg andere, gezondere manieren om te proberen groenten te roosteren of grillen zonder olie. Als je bijvoorbeeld knapperige groenten wilt bereiden met weinig tot geen vet, kun je een airfryer of heteluchtfriteuse gebruiken, een pan met antiaanbaklaag of gewoon ervoor kiezen om de groenten te bakken met een beetje water in plaats van vet of olie.



Een goede tip voor iedereen die leert koken zonder olie is om de smaak die olie met zich meebrengt te vervangen door natuurlijke smaakversterkers. Kruiden zoals rozemarijn en tijm, evenals specerijen zoals chilivlokken, peper en knoflook, zijn een geweldige manier om smakelijke ovengroenten te maken als je leert om vetvrij te koken. Dit werkt goed met alle groenten die je misschien al in de keuken hebt liggen. De exacte mix die je gebruikt zal afhangen van je persoonlijke smaak, maar een eenvoudige mix van zout, peper en rozemarijn of iets vurigs met kerrie, koriander, chili of cajunkruiden zal de smaak van je olievrije geroosterde groenten opkrikken zonder het aantal calorieën te verhogen.