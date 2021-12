Wat is een conventionele friteuse?

Met een friteuse kun je voedsel in olie onderdompelen om heerlijke gefrituurde lekkernijen te maken, van zelfgemaakte frieten en gefrituurde kippenvleugels tot verse, zelfgemaakte donuts. De olie wordt meestal elektrisch of met dompelaars verwarmd tot hoge temperaturen, meestal tussen 175°C en 190°C.





Wat is een oven?

In een oven wordt voedsel bereid via verwarmingsspiralen op verschillende niveaus met verschillende instellingen. De instellingen kunnen plaatselijk geconcentreerd zijn (boven- en/of onderwarmte) of gelijkmatig verdeeld worden door een ventilator in de circulatiestand. Veel ovens hebben een ingebouwde grillfunctie.



Wat is een airfryer?

Dat is de basis van ovens en friteuses – maar dat wist je waarschijnlijk al, toch? Maar wat is dan een airfryer?



Een airfryer wordt ook wel een heteluchtfriteuse genoemd – er is dus geen verschil tussen een heteluchtfriteuse en een airfryer.

Een airfryer werkt door het circuleren van superverhitte lucht op hoge snelheid.

Ondanks de naam 'frituurt' dit apparaat niet alleen voedsel; het kan frituren, braden en nog veel meer.

Je kunt verschillende soorten voedsel, zelfs uit de diepvries, gemakkelijk bereiden – net als in de oven.

Door het compacte formaat van de airfryer gaat de bereiding zelfs sneller dan bij andere methoden.



Een krachtig apparaat zoals de Philips Premium airfryer XXL vervult meer dan alleen een heteluchtfunctie: dankzij de innovatieve heteluchttechnologie kun je met dit apparaat frituren, grillen, braden en bakken.