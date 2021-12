Je hebt twee opties als het gaat om het braden van je kip: je kunt op de traditionele manier de kip braden in de oven of een airfryer gebruiken, zoals de Philips Airfryer XXL. Deze techniek is probleemloos en perfect voor het braden van een hele kip of kipfilets.



Hoe kun je een kip braden in de oven?

Om je kip in de oven te braden, moet je er veel tijd en zorg aan besteden. Met de juiste aandacht kun je het sappigste en lekkerste gebraad aan je gezin serveren. Hoe lang moet een hele kip in de oven? We laten je het hier weten.



Leg eerst je kipfilet neer op een grillplaat en plaats deze in je voorverwarmde oven op 200 C°. Plaats een grote bakplaat op de bodem van de oven – deze vangt eventuele druppels op, die je daarna kunt gebruiken voor bouillon of jus. Een hele kip moet ongeveer 60 tot 80 minuten in de oven, afhankelijk van de grootte, en moet halverwege worden omgedraaid. Bestrijk het vlees tijdens het bakken met de zelfgemaakte marinade of bouillon, zodat het niet uitdroogt. Steek na afloop een satéprikker in de dij, daar waar het vlees het dikst is. Als de sappen helder zijn, is je gebraden kip klaar!



Kip braden in de airfryer



Een airfryer is perfect voor een gezonde gebraden kip. De Airfryer XXL van Philips is bijvoorbeeld groot genoeg om een hele kip te braden. Bovendien is dit apparaat 4 keer sneller dan een gewone oven.*

Dankzij de unieke Twin TurboStar-technologie circuleert de hete lucht door de airfryer, zodat de kip mals van binnen en krokant van buiten blijft. Alleen de Philips-technologie voor vetverwijdering vangt en vermindert overtollig vet van het vlees, waardoor het nog gezonder wordt en supergemakkelijk op te ruimen is na afloop. Als je frietjes bij je kip serveert, kun je de Philips Airfryer gebruiken om ze te bereiden met tot 90% minder vet.**



* Vergeleken met het bereiden van vlees/varkenskoteletjes (6 stuks of 0,77 kg) in een gewone oven

** Vergeleken met verse frietjes bereid in een traditionele friteuse