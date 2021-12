Gezonde gerechten met kip

Frituren met lucht is een innovatieve manier om kip te bereiden die de heerlijke smaak van frituren geeft zonder dat er veel olie nodig is. Kip braden in een airfryer is een geweldig alternatief voor frituren, want het maakt kip net zo knapperig en lekker, terwijl er veel minder vet nodig is door het gebruik van krachtige golven hete lucht die je voedsel gelijkmatig garen. Je hoeft niets te missen van heerlijke kippenvleugels of -tenders die tot in de perfectie gebakken zijn – dit kan allemaal bereikt worden met minder olie en meer lucht!



Tip: De Philips Airfryer XXL wordt geleverd met beproefde recepten die je op weg helpen. Geniet van je favoriete kipgerechten met slechts een eetlepel (of minder) olie. Het is de enige airfryer met vetverwijderingstechnologie die overtollig vet vermindert en opvangt. Er past een hele kip in en hij kookt vier keer sneller dan een oven.



We raden je aan te beginnen met dit makkelijke maar oh-zo-effectieve recept voor kip met honing en citroen. Als je gaat barbecueën, probeer dan eens deze pittige drumsticks in een marinade die zo lekker is dat je 'm van je vingers aflikt. Of probeer eens deze frisse kipschotel met spruiten, rode uien en tijm. Met de airfryer kun je kip op veelzijdige en eenvoudige manieren klaarmaken, zodat zowel je familie als je vrienden tevreden zijn.