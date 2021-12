Stomen, roerbakken en frituren zijn enkele van de methodes die je kunnen helpen je groenten goed te koken en hun voedingswaarde te behouden. Met een apparaat als de Airfryer XXL worden de groenten niet alleen voorzichtig en snel verhit om warmtegevoelige vitamines te behouden, maar kunnen ze ook met heel weinig olie worden bereid om het verlies van vetoplosbare vitamines, zoals A, E, D en K, te voorkomen. Kook bijvoorbeeld vitamine D-rijke shiitake-paddenstoelen in de airfryer met slechts een beetje olie, in plaats van ze in olie in de pan te bakken.



Zo, hier heb je het: Alles wat je wilde weten over het effect van warmte op vitamines en mineralen en informatie over hoe je voedingsstoffen kunt behouden tijdens het koken op één plek. Denk eraan: bewaar je favoriete groenten goed, let op het soort vitamines dat ze bevatten en kies de juiste bereidingswijze en -duur. Zo kun je jouw groenten op de juiste manier bereiden en zelfs voedingsmiddelen met hittegevoelige vitamines zo voedzaam mogelijk houden.