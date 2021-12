Hoeveel vitamine D per dag – en andere aanbevolen vitamines



Iedereen weet dat vitamines belangrijk zijn, maar welke vitamines heb je dagelijks nodig en hoe kun je vitaminerijke voedingsmiddelen in je dieet opnemen? Hier leggen we alles uit over wat je moet weten om je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C, D en andere vitamines binnen te krijgen. Bovendien hebben we heerlijke recepten voor je om dagelijks gezond en evenwichtig te eten.