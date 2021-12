Het gebruik van het woord 'dieet' betekent niet dat we het hebben over het beperken van voedsel. We raden eerder aan om gezonde, evenwichtige eetgewoonten aan te houden met aandacht voor voedingsstoffen en vezelrijke voeding in je maaltijden. Door de onderstaande tips in overweging te nemen eet je gemakkelijk meer vezels zonder dat je ingewikkelde gerechten hoeft te bereiden.

Voeg wat tarwezemelen, lijnzaad of noten toe aan je muesli of yoghurt.

Meng chiazaadjes door je smoothies, yoghurt, pudding of desserts.

Vervang wit brood door volkoren rogge- of tarwebrood.

Vervang pasta en rijstgerechten door hun volkoren varianten.