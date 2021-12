Gezonde ontbijtsmoothie: 7 ontbijtsmoothierecepten voor iedere dag



Smoothies zijn heerlijk, gemakkelijk te maken en een ideale manier om bij te dragen aan je aanbevolen 250 gram groenten en 2 stuks (of 200 gram) fruit per dag. Voor iedereen die elke dag een gezonde ontbijtsmoothie wil maken vind je in dit artikel een weekschema dat zich elke keer op maar één ingrediënt richt. Naast deze zeven ontbijtsmoothierecepten zullen we ook een aantal tips delen om je ontbijtsmoothies naar een hoger niveau te tillen.