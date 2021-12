Hoe lang kun je versgeperst sap bewaren?

Versgeperst vruchtensap is heerlijk. Het zit niet alleen boordevol smaak, maar ook vol met die belangrijke vitamines en andere essentiële voedingsstoffen. Of je nu trek hebt in een eenvoudig glas versgeperste appel, sinaasappel of druif, of spannende combinaties zoals avocado en radijs; een heerlijk sapje is een ideale aanvulling op een evenwichtig dieet. Met de juiste sapcentrifuge is het eenvoudig om de beste smaak, textuur en kwaliteit uit je fruit en groente te halen.

Jammer genoeg heeft vers sap een korte houdbaarheid, want al snel na de bereiding neemt het vitaminegehalte af. Daarom vergt het bewaren van verse sap dat je thuis hebt geperst iets meer denkwerk. Je moet weten hoe lang je het koel kunt bewaren en hoe je vers sap kunt invriezen. Dit handige artikel helpt je bij het maken van het perfecte zelfgemaakte sap en biedt richtlijnen voor de beste manier om vers sap te bewaren voor een eenvoudige, heerlijke vitaminekick!