Een ander voordeel is dat de exacte functie van een slowjuicer is ontworpen om te lijken op de kauwbeweging van de menselijke mond. De mond is zeer effectief in het onttrekken van voedingsstoffen omdat het voedsel wordt "voorverteerd". Hierdoor is het gemakkelijker voor het lichaam om voedingsstoffen te absorberen en te metaboliseren tijdens de rest van het spijsverteringsproces.

Niet alleen dat, maar het is wetenschappelijk bewezen dat voedingsstoffen het best bewaard blijven als ze met een snelheid van 30 tot 40 bewegingen per minuut worden gekauwd.



Je kunt stukken fruit in hun geheel plaatsen in de slowjuicer. Dit voordeel zorgt ervoor dat je dus niet eerst het fruit in stukjes hoeft te snijden. De sapcentrifuge zal het sap rechtstreeks in de container persen. De pulp (schillen, vruchtvlees, pitten en steeltjes) gaat naar een aparte container.

Je kunt slowjuicers gebruiken voor zowel zachter fruit zoals mango's als hardere groenten zoals wortels of gember. De Philips Avance slowjuicer is voorzien van de unieke MicroMasticating-technologie, die 90% van de ingrediënten onttrekt en omzet in een dikker, voedzamer sap. Zo worden meer vitamines, voedingsstoffen en vezels uit het fruit en de groenten aan het sap toegevoegd.