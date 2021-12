Het is belangrijk om te weten hoe lang je groenten moet koken, anders verlies je een deel van de voedingsstoffen. Alle soorten groenten hebben verschillende kooktijden, dus als je alles samen in een pan doet – en ze voor dezelfde tijd kookt – zullen de zachtere groenten te gaar worden, terwijl de hardere groenten misschien niet gaar genoeg worden.



De beste manier om dit tegen te gaan is om verschillende kookmethodes te gebruiken voor verschillende soorten groenten:



Methode 1: Groenten koken

Voor het bereiden van groenten is koken een snelle en gemakkelijke manier van bereiden. Het is echter gemakkelijk om ze te lang te koken, waardoor je vitale voedingsstoffen verliest. Vaak hoef je sommige groenten, zoals broccoli, slechts eventjes te koken.



Wortelgroenten met een hoger zetmeelgehalte, zoals aardappelen, kunnen wel tegen een langere kooktijd. In dat geval leg je de aardappelen gewoon in koud water en kook je ze rustig tot ze zacht zijn.

Methode 2: Groenten stomen

Stomen is een van de beste methodes om groenten te bereiden op een manier die zoveel mogelijk voedingsstoffen behoudt. Het is de moeite waard om de verschillende soorten groenten die je kookt te begrijpen om te weten hoe je ze het beste kunt stomen.



Stomen van hardere groenten , zoals broccoli en wortelen: bij het koken van dit soort groenten kun je het beste een stoomoven gebruiken. Vergeet niet dat je hooguit een paar centimeter water nodig hebt.

, zoals broccoli en wortelen: bij het koken van dit soort groenten kun je het beste een stoomoven gebruiken. Vergeet niet dat je hooguit een paar centimeter water nodig hebt. Stomen van fijnere groenten, zoals asperges: dit soort groenten wordt gemakkelijk te gaar. Gebruik recyclebaar bakpapier om een klein pakketje te vormen voor op het fornuis en stoom ze in hun eigen sappen.



Methode 3: Groenten roerbakken



Roerbakken is een heerlijke manier om groenten op hoog vuur in korte tijd gaar te maken. Hier is hoe je in slechts drie eenvoudige stappen een voedzame roerbakschotel kunt maken.



Verhit wat olie in een wok. Voeg de groenten toe en zorg ervoor dat de pan niet te vol is. Roer de groenten voortdurend zodat ze gelijkmatig met olie bedekt zijn. Niet vergeten: voeg altijd eerst de groenten toe die een langere kooktijd nodig hebben.

Methode 4: Groenten grillen in de airfryer

Voor knapperige groenten zonder de olie is airfrying een lekkere en eenvoudige optie.



Verwarm je airfryer voor terwijl je de groenten voorbereidt. Snijd de groenten in gelijke stukken voor een gelijkmatige garing. Doe de groenten in de airfryer en laat ze ongeveer 20 minuten bakken.





Met een apparaat als de Philips Airfryer XXL kunnen groenten in grote hoeveelheden worden gebakken, gegrild, gepoft of geroosterd. Dit is een goede optie wanneer je groenten kookt voor maximaal zes personen of wanneer je gasten ontvangt.



Methode 5: Geroosterde groenten uit de oven

Voor een grote hoeveelheid knapperige groenten uit de oven leg je ze op een grote bakplaat. Plaats de groenten op de bakplaat in de oven. De beste manier om groenten te roosteren is om er voldoende tijd voor uit te trekken en ze op hoog vuur te garen, door deze eenvoudige stappen te volgen.