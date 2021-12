Voor een heerlijke gezonde lasagne zonder vlees is het altijd de moeite waard om verse pasta te maken. Wist je dat dit niet zo tijdrovend hoeft te zijn als het klinkt? Er zijn enkele moderne keukenoplossingen die het proces ongelooflijk eenvoudig maken, zoals de Philips Avance Collection Pastamaker. Deze is uitgerust met een speciale vormschijf waarmee je in slechts 10 minuten perfecte gelijkmatige lasagnevellen maakt. Deze is uitgerust met een speciale vormschijf waarmee je in slechts 10 minuten perfect gelijkmatige lasagnevellen maakt.



Zo maak je zelfgemaakte lasagnevellen met een machine:

1. Nadat je je deeg hebt laten rusten, verdeel je het in drie gelijke porties. Houd twee porties bedekt met een handdoek terwijl je één portie deeg platstrijkt tot een ruwe rechthoek. Denk eraan dat je bloem op je deeg moet strooien voordat je het door de breedste stand van de pastamachine haalt. Als het deeg eenmaal is uitgestreken, maak je er weer een ruwe rechthoek van voordat je het nogmaals met bloem bestrooit, in tweeën vouwt en opnieuw door de machine haalt. Herhaal dit proces tot het deeg glad en niet meer kleverig is. Zorg ervoor dat je altijd extra bloem bij de hand hebt, zodat je de lasagnebladen rijkelijk kunt bestuiven voordat je ze door de machine haalt. Niet vergeten: vouw het deeg elke keer dubbel. Zet de pastamachine nu op de middelste stand of verklein handmatig de ruimte tussen de rollers, voordat je je deeg nogmaals door de machine haalt. Deze keer hoef je het deeg niet te vouwen nadat de machine het deeg heeft uitgeperst. Herhaal deze stap voor alle drie de porties deeg en schakel dan over op de dunste stand van de machine of tot je pastavellen ongeveer 1 mm dik en 8 cm breed zijn.



Zo maak je zelfgemaakte lasagnevellen met een deegroller:



Verdeel je deeg in drie gelijke porties. Neem één portie en rol die grofweg plat uit alvorens hem een kwartslag te draaien en nogmaals uit te rollen. Herhaal dit proces om een gelijkmatige dikte te verkrijgen. Snijd de pasta in vellen die passen bij de grootte en vorm van je lasagneschotel.





Tip: Of je nu een deegroller, een pastaroller of een pastamachine gebruikt, laat de lasagnevellen een half uur drogen op een bebloemde doek.



Het is nu tijd voor de vulling!