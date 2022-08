Met de Air Cooker kun je een variëteit aan maaltijden bereiden. Van verse vis en zeevruchten tot groenten of vlees. Groenten behouden hun kleur en knapperigheid, vis blijft vers en krijgt genoeg vocht en het meest malse vlees krijg je door het te bereiden in de sous-vide modus. Experimenteer met zelfgemaakt brood, restaurantwaardige desserts zoals flan of pannacotta, of serveer vullende soepen en stoofpotten.