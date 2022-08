Révélez le meilleur de vos ingrédients



Obtenir une cuisson saine et vraiment savoureuse, c’est désormais possible avec le nouvel Air Cooker Philips.



Redécouvrez toutes les saveurs de vos aliments frais préférés, en préservant à la fois leurs nutriments et en sublimant leur goût et leur texture.



Les légumes gardent leurs couleurs et leur croquant, le poisson conserve toute sa fraîcheur naturelle et la viande reste délicieusement tendre. Vous pouvez également y faire cuire votre pain maison, ainsi que d'excellents desserts dignes d'un chef.

*Testé sur brocoli, poivron, pois gourmands pour 90% de vitamine C, sur le saumon pour 93% d'oméga 3/6, et sur le boeuf pour 90% de fer. Mesures de laboratoire sur le réglage Air Steam.