Hoelang moeten aardappelen koken?

De kooktijd van aardappelen varieert sterk: de bereidingswijze, het aardappelras en de grootte van de stukken aardappel hebben hier allemaal invloed op. Een aardappel is gaar als je er gemakkelijk een vork in kunt steken. Aardappelen koken: zorg ervoor dat de aardappelen net onder staan en kook ze in ongeveer 20 minuten gaar.



Gebakken aardappelen (in schijfjes): 10 minuten (na 10-15 minuten voorkoken)



In de oven (200 graden): partjes zijn na ongeveer 25 minuten roosteren gaar; aardappelen poffen duurt ongeveer 45 minuten

Frituren: eerst 5 minuten op 150 graden en dan nog een keer 5 minuten op 180 graden



In de airfryer: na ongeveer 15 minuten (waarbij je ze elke 5 minuten omschudt) heb je lekker krokante aardappelschijfjes. Je kunt aardappels ook poffen in de airfryer; ze zijn na ongeveer 25 minuten gaar. Tip: Wil je dat je gebakken, geroosterde of gepofte aardappelen sneller gaar zijn? Je kunt ze 5 minuten voorkoken in de magnetron om de bereidingstijd in de pan of oven vrijwel te halveren. Hoelang moet broccoli koken, wat is de kooktijd van bloemkool en hoelang kook je asperges of aardappelen? Je weet de antwoorden nu voor verschillende bereidingswijze, waardoor je dagelijks met het hele gezin kunt genieten van perfect gegaarde groenten! *Getest op broccoli, paprika en peultjes voor 90% vitamine C.