Is een air cooker of airfryer beter?

Dat hangt ervan af wat je wil bereiden! De airfryer is een geweldig apparaat om gezondere versies van je favoriete gerechten te maken, zoals friet en chickenwings. De air cooker is ideaal om gezond eten echt lekker te maken: knapperige groente vol smaak en voedingsstoffen, bijvoorbeeld, of perfect gegaarde vis die zo van de graat valt. Dit zijn de voordelen van een airfryer t.o.v. een air cooker: De airfryer is ideaal om gefrituurd eten te bereiden met minder vet.

Airfryers zijn over het algemeen voordeliger dan air cookers. Andersom heeft de Philips Air Cooker ook een aantal belangrijke voordelen: Een air cooker kan tot 90% van alle voedingsstoffen in de ingrediënten behouden*.

De air cooker stelt automatisch de bereidingstijd, temperatuur en vochtigheidsgraad in voor elk ingrediënt. Welk apparaat je ook kiest, je kunt beide bedienen met de handige NutriU-app. De app stelt automatisch de juiste temperatuur, tijd en vochtigheidsgraad in, terwijl jij even lekker op de bank kunt ontspannen.