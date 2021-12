La vitamine D et les aliments riches en vitamines D



La fameuse « vitamine du soleil » se trouve dans les aliments et également lors d’une exposition au soleil. Connaissez-vous la dose de vitamine D dont vous avez besoin par jour ? Si vous avez des carences en vitamine D, mettez-vous au soleil aussi souvent que possible et consommez des aliments riches en vitamines D comme le thon, le saumon, le fromage et les jaunes d’œufs.