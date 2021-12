La vitamine C est sensible à la chaleur et à la lumière. Afin de garantir une teneur optimale en vitamine C, il est important de les stocker et de les préparer correctement. La vitamine C est essentiellement présente dans la nourriture fraîche et crue ainsi que dans la peau et la pulpe des fruits riches en vitamine C. Cependant, les jus de fruits et de légumes fraîchement pressés sont un excellent moyen de consommer votre dose quotidienne de vitamines.



100 ml de jus d’orange frais contient 50 mg de vitamine C alors que la même quantité de jus de citron n’en contient que 38,7 mg. Si vos papilles gustatives recherchent l’originalité, vous pouvez essayer de délicieux jus et smoothies à base de légumes et fruits riches en vitamine C. Pourquoi pas un savoureux smoothie au kiwi riche en vitamine C ? Ou bien un smoothie pour faire le plein d’énergie et de vitamine C avec la banane ? Laissez libre cours à votre créativité !



Si vous souhaitez préparer une boisson ultra concentrée en vitamine C, vous n’avez besoin que de fruits frais et d’un extracteur de jus, comme l’extracteur de jus MicroMasticating Philips, qui offre une extraction optimale de tous les nutriments. Essayez notre recette de smoothie vert à base d’oranges, mangues et bananes pour faire le plein de vitamine C.



Maintenant que vous disposez d’une liste d’aliments riches en vitamine C et d’excellentes recettes de jus frais faciles à réaliser, vous atteindrez votre apport quotidien en vitamine C en un clin d'œil, tout en adoptant un régime alimentaire sain et équilibré.



