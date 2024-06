Découvrez des recettes et savourez un café fraîchement préparé avec HomeID

Téléchargez l'application HomeID et découvrez des centaines de recettes pour votre nouveau blender, et notamment des idées neuves de boissons, en-cas, desserts ou même des repas entiers. Faites des choix alimentaires sains plus gourmands que jamais, avec des touches originales simples mais savoureuses sur toutes sortes de plats plébiscités par toute la famille. Des desserts au chocolat plus sains jusqu'aux plats principaux d'une grande valeur nutritive, HomeID propose des recettes que vous allez adorer.