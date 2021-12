Idée recette : smoothie vert détox



Si vous n’avez jamais eu la chance de goûter un smoothie vert, il est grand temps ! Les « green smoothies » sont tendance, faciles à préparer au petit-déjeuner, et surtout, ils sont délicieux. Une fois que vous connaîtrez les bases d’une recette de smoothie vert, vous pourrez explorer différentes sortes de smoothies verts comme des smoothies épinards et pommes ou des smoothies épinards et bananes. Votre créativité n’aura plus de limites ! C’est parti !