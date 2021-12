Een gezonde groentesoep komt het best tot zijn recht in de winter – er zijn maar weinig dingen die meer troost bieden op een koude dag. Deze broccolisoep met blauwe kaas is een klassieke favoriet en is heel eenvoudig te maken in een soepmaker.



Dat is allemaal goed en wel, maar wat als je geen soepmaker hebt? Probeer dan eens dit recept voor pittige linzensoep, dat net zo makkelijk is zonder:



Ingrediënten:

1 teentje knoflook (gepeld en fijngehakt)

130 g linzen • 1 eetlepel olijfolie

30 g verse gember (geschild en fijngesneden)

130 g wortel (geschild en fijngehakt)

130 g selderijstengels (fijngesneden)

130 g kerstomaatjes (in vieren gesneden)

2 rode chilipepers (fijngehakt)

750 ml groentebouillon

Zout en peper naar smaak

260 g verse spinazie





Methode:

Doe de olijfolie, knoflook en gember in de pan, gevolgd door de gehakte wortel en selderij op een middelhoog vuur. Roer de tomaten en chilipeper erdoor en laat 5 minuten koken. Voeg wat kruiden toe en kook nog een paar minuten, terwijl je de soep roert om alle smaken goed te mengen. Giet de linzen en groentebouillon erbij en breng het mengsel aan de kook. Dek de pan af en laat een half uur koken.6. Breng het mengsel over in de blender en mix het tot een gladde massa. Roer de verse spinazie erdoor en laat deze 30 seconden garen.



Als je thuis een soepmaker hebt, is het nog gemakkelijker om een groentesoep te maken. Met de Philips Viva Collection Soepmaker maak je in slechts drie eenvoudige stappen een heerlijke grove of fijne soep dankzij de verschillende soepprogramma's.

In een handomdraai weet je nu hoe je seizoensgroenten kunt toevoegen aan soepgerechten, ongeacht het weer of de tijd van het jaar. Met deze lekkere groentesoeprecepten kun je makkelijk zelf verse groentesoep maken.