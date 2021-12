Vous avez deux manières de cuire le poulet rôti : soit le rôtir au four traditionnel, soit utiliser une friteuse à air comme l’Airfryer XXL de Philips. Cette technique facilite la cuisson d’un poulet rôti entier ou de morceaux de poulet.



Comment cuisiner un plat de poulet rôti au four sain

Pour préparer un poulet rôti maison au four, vous devez y consacrer du temps et vous en occuper. En lui accordant l’attention nécessaire, votre poulet rôti au four sera juteux et savoureux.



Tout d’abord, placez les blancs de poulet sur une grille et enfournez dans un four préchauffé à 200°C. Mettez une plaque de cuisson en bas du four afin de récolter les sucs que vous pourrez utiliser par la suite pour faire une sauce ou un bouillon. Le temps de cuisson du poulet rôti entier est d’environ 60 à 80 minutes en fonction de sa taille et doit être retourné à mi-cuisson. Badigeonnez le poulet de votre marinade maison afin d’éviter qu’il sèche pendant la cuisson. En fin de cuisson, piquez la cuisse là où la viande est la plus épaisse avec un couteau pour vérifier la cuisson. Si le jus qui en sort est clair alors votre poulet est prêt !



Recette de poulet rôti sans huile : utilisez un une friteuse à air



Une friteuse à air chaud est idéale pour préparer un poulet rôti de façon plus saine. L’Airfryer XXL de Philips par exemple est assez grand pour cuire un poulet entier et ce, 4 fois plus rapidement qu’un four traditionnel.†



Grâce à sa technologie unique Twin TurboStar, cette friteuse à air fait circuler de l’air chaud afin d’obtenir un poulet rôti maison croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur. La technologie unique Fat Removal de Philips sépare et retient l’excédent de graisse de la viande pour des plats plus sains et un nettoyage plus facile. Si vous accompagnez votre poulet rôti maison de frites, vous pouvez également les préparer dans l’Airfryer XXL, cette dernière utilisant jusqu’à 90 % de matière grasse en moins.‡



† comparé à la cuisson de 6 côtes de porc (environ 800 g) dans un four classique

‡ comparé à des frites préparées avec une friteuse classique