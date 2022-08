Saumon à la vapeur : recette au miso

Le saumon est aussi un poisson gras qui contient beaucoup d’oméga 3 et d’oméga 6.En mettant le saumon dans le cuiseur vapeur, vous conservez ces nutriments importants et vous n'avez pas besoin d'ajouter de graisses supplémentaires. Comme le cabillaud, le saumon est délicieux avec des herbes fraîches et du citron. Ce poisson sain se marie à merveille avec du miso. Essayez cette recette inspirée du Japon :

Ingrédients pour 4 personnes

4 filets de saumon

Pour la marinade :

1 cuillère à soupe de pâte de miso rouge ou blanche (le rouge a un goût plus fort)

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin de riz

1 cuillère à soupe de miel

2 gousses d'ail (pressées)

3 cm de gingembre (râpé)

Pour garnir : 2 oignons nouveaux (coupés en rondelles)

1 cuillère à soupe de graines de sésame grillées

Préparation Mélangez les ingrédients de la marinade et laisser mariner les filets de saumon environ 30 minutes. Retirez les filets de saumon de la marinade et placez-les dans votre cuiseur vapeur ou votre Air Cooker pendant environ 4 à 6 minutes. Garnissez le saumon avec les oignons nouveaux et les graines de sésame. Servez avec du riz ou des nouilles soba et du bok choy cuit à la vapeur, du chou chinois et du shiitake. Verser une partie de la marinade sur les légumes et les nouilles, si désiré. Avec ces recettes de poisson et légumes à la vapeur, vous aurez l'embarras du choix pour la cuisson du poisson : au four vapeur, au four, ou au Air Cooker ! Donc, allez savourer de délicieux maquereaux, saumons ou cabillauds en un rien de temps ! Bon appétit ! *Testé sur du saumon 93% d'Oméga 3/6 avec le réglage 'vapeur avec air'.