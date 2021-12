Dès 6 mois, vous pouvez utiliser de la viande et du poisson en petite quantité dans les pots pour bébé - en purée ou écrasés - tels que le bœuf haché, l’agneau, le porc ou la volaille ainsi que la chair de poisson écrasée ou cuite. À partir de 9 mois, vous pouvez augmenter la quantité de viande et commencer à utiliser du poisson cuit ou pané. La chose primordiale à retenir est de sélectionner des morceaux maigres et s’assurer que la cuisson soit parfaite avant de le servir aux enfants. Veillez également à parler avec votre pédiatre des alternatives disponibles en cas d’allergie.



Que faire si votre enfant ne développe pas un attrait particulier pour tous ces ingrédients délicieux et nouveaux pour lui ? Essayez alors de jouer avec les couleurs et les saveurs lorsque vous préparez des petits pots maison. L’avantage ultime de faire les petits pots de bébé soi-même est que vous décidez de la consistance, de la texture et des ingrédients en fonction de l’âge de votre enfant et adaptez ainsi les recettes à ses goûts et ses besoins.



Maintenant que vous disposez d’une large variété d’astuces pour faire des conserves pour bébé, y compris des recettes équilibrées et simples, vous pouvez créer vos propres recettes de petits pots bébé maison en un rien de temps. N’oubliez pas de les préparer en avance afin d’être prêt à les utiliser dès que l’estomac de vos enfants gargouillent. Pour aller plus loin : découvrez tous nos conseils et astuces sur l’alimentation de votre bébé avec notre guide des parents.