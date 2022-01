3. Cafetière moka à l’italienne



Une cafetière à l’italienne (ou cafetière moka) fonctionne en faisant passer de l’eau bouillante à haute pression à travers du café moulu. Une fois encore, la température idéale pour le café avec ce type de cafetière est de 93 °C.



Si vous voulez savoir comment faire du bon café à la maison avec une cafetière moka, n’oubliez pas de garder votre café au frais et de nettoyer le pot régulièrement. Remplissez la base de la cafetière avec de l’eau filtrée, ajoutez le café moulu dans l’entonnoir métallique et vissez le dessus.



Astuce : Optez pour une mouture de café un peu plus corsée que pour un expresso mais plus fine que pour une cafetière classique.



Placez la cafetière sur la plaque de cuisson et attendez le son d’un gargouillis. Une fois que la couleur de la vapeur qui sort de la cafetière devient claire, retirez-la du feu.



Conseil de barista : Ne tassez pas le café moulu ! Il doit rester aéré pour éviter une sur-extraction et un café trop amer.