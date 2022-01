Avant de vous pencher sur la recette du macchiato caramel, il est avant tout important de maîtriser la recette du macchiato classique, appelé également macchiato expresso ou café macchiato. Le macchiato est fait d’une petite quantité de lait avec beaucoup d’expresso. En fait, c’est un expresso avec juste une touche de lait.



Un latte macchiato en revanche est un mix entre le latte et l’expresso. Il contient plus de lait chaud et moins d’expresso qu’un latte et est aussi réalisé à base de plusieurs couches. Voici les ingrédients nécessaires pour la recette du latte macchiato :

Expresso



Le lait de votre choix



Un pichet en métal



Un verre



Une fois que tous les ingrédients sont prêts, voici comment faire un latte macchiato en quelques étapes :

Faites couler un expresso.

Chauffez le lait en penchant légèrement le pichet en métal. Insérez la buse vapeur dans le lait et attendez que le lait mousse.

Versez le lait chaud dans un verre vide.

Versez doucement l’expresso sur le lait chaud.

Complétez le macchiato avec une cuillerée de mousse de lait.



Pour savoir comment faire un latte macchiato maison, le secret est de verser doucement l’expresso sur le lait chaud. Vous pouvez utiliser une cuillère pour verser plus doucement. Vous aurez ainsi ce bel aspect de couches superposées qui fait le succès de cette boisson.



Et si vous voulez savoir comment faire un macchiato glacé pour démarrer la journée en fraîcheur, rien de plus facile ! Remplacez le lait chaud par du lait froid accompagné de glaçons. Ajoutez votre expresso comme dans la recette de macchiato classique et le tour est joué !