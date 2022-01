Qu’est-ce qu’un café flat white ?



Un flat white est comme un mini latte, c’est-à-dire un expresso avec de la micro mousse de lait mais sans mousse sur le dessus. C’est-à-dire ? La micro mousse est du lait chaud fouetté mais à la consistance plus délicate et qui contient de plus petites bulles.



Pour préparer de la micro mousse, tenez la buse vapeur en haut du pichet pour injecter de l’air chaud dans le lait. Puis, plongez le mousseur au fond du pichet pour faire des tourbillons. Cette méthode permet au lait de traverser l’expresso, contrairement à la mousse d’un latte qui est plus épaisse et moins liquide.