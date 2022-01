Quelle différence entre expresso et café

La différence café filtre vs expresso réside dans la préparation. Le café et l’expresso sont tous deux préparés à partir de grains de café moulus et d’eau chaude. Cependant, l’expresso est extrait avec de l’eau plus pressurisée qui traverse le café moulu en moins de 30 secondes. Cela n’a rien à voir avec la préparation du café qui consiste à faire filtrer lentement de l’eau chaude à travers le café moulu.Pour être tout à fait exact, la pression utilisée pour faire du café est tout simplement la gravité. La pression pour un expresso est généralement de neuf bars (soit 130 livre-force par pouce carré ou PSI). Il s’agit d’une pression importante et c’est cela qui donne à l’expresso sa saveur si intense en si peu de temps. C’est pourquoi une machine expresso est idéale pour faire des expressos. Bien qu’il existe différentes méthodes qui ne nécessitent pas de machine spéciale, une machine expresso automatique garantit dans l’ensemble plus de précision et un expresso de meilleure qualité.Le type de mouture est une autre différence entre le café filtre vs expresso. Des grains de café moyennement moulu est généralement recommandé pour faire du café dans une machine à filtre. Pour un expresso, la qualité du café repose au contraire sur une mouture plus petite pour mieux exposer la surface du café moulu à l’eau. Vérifiez cependant que le café ne soit pas trop fin, car cela peut bloquer l’extraction. En d’autres termes, utilisez pour un expresso un café moulu dont la mouture est entre fin et moyen.