Que vous ayez envie d’une forte dose de caféine le matin ou d’un macchiato glacé rafraîchissant, l’expresso est un élément clé dans le monde du café. Et savoir comment faire un bon expresso à la maison vous donnera accès tous les jours à une variété de boissons au café. Mais comment réaliser le parfait expresso maison ? Et comment faire un expresso sans machine ?



Cet article vous guidera étape par étape pour apprendre comment faire un expresso avec une machine à expresso et comment faire un bon expresso avec d’autres cafetières. De la bonne pression à la température de l’eau en passant par la quantité exacte de café moulu, découvrez nos meilleurs conseils.