Hoe maak je espresso zonder machine?



Misschien heb je 's ochtends zin in een sterke espresso, maar heb je geen espressomachine. Je kunt gelukkig ook een soort espresso maken zonder apparaat, maar met een simpele cafetière.



Maal de koffiebonen en zet een pot koffie zoals je dat anders ook doet. Giet deze koffie door een zeef of een koffiefilter in een thermoskan. Begin nog een pot koffie in de cafetière, maar in plaats van heet water gebruik je de koffie die je net hebt gezet.



Hoewel je met deze methode geen cremalaagje krijgt, kun je toch genieten van lekker sterke koffie met de smaak van espresso.



Het kan dus zonder, maar espresso maken met een koffiezetapparaat (een espressomachine, geen filterapparaat) geeft betere resultaten.