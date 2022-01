1. Filterkoffiezetapparaat



Goede koffie zetten kan prima op deze ouderwetse manier: het is makkelijk, betrouwbaar en geeft je genoeg koffie voor meerdere volle koppen. Deze techniek is bovendien perfect voor beginners.



Vul het waterreservoir met gefilterd koud water, waarbij je de markeringen op het reservoir kunt gebruiken om de hoeveelheid water te meten. De standaardverhouding is ongeveer twee eetlepels koffie per 180ml water.



Tip: Gebruik je hele koffiebonen? Maal ze kort voordat je de koffie zet voor verse koffie met een optimale smaak.



Doe de koffiefilter in de houder. Maal je verse koffiebonen tot ze ongeveer op rul zand lijken en doe de koffie in de filter. Zet het apparaat aan en wacht terwijl het water door de gemalen koffie in de pot druppelt.



Baristatip: Spoel je papieren koffiefilters uit met heet water om eventuele chemicaliën te verwijderen.