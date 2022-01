Laten we eerlijk wezen: je favoriete kop koffie staat of valt met het melkschuim. Voor velen is dit immers het beste deel van hun cappuccino of latte. De zoete, lichte, romige smaak gecombineerd met de sterke, rijke smaak van de espresso vormt een perfecte combinatie. Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe melk opschuimen tot de beste resultaten leidt als je zelf thuis koffie met melkdranken wilt maken.Met de tips en informatie in dit artikel kun je prima zelf melk opschuimen. Zodra je dit onder de knie hebt, ben je net een echte barista in je eigen huis. Ontdek welke melk voor opschuimen geschikt is en leer melk opkloppen met de hand of met een machine. Lees snel verder en je kunt elke dag genieten van een perfect schuimlaagje op je cappuccino, latte macchiato of caffè macchiato