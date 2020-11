La solution pratique pour des repas sur le pouce

Les couverts de voyage Philips AVENT SCF718/00 sont une solution idéale pour les mamans qui ne tiennent pas en place. Le set se compose d'une cuillère et d'une fourchette pour enfant de 12 mois et plus et d'un boîtier de transport pour une hygiène parfaite, où que vous soyez.