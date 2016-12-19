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Arrêté
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Cet avis concerne le produit SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.