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Arrêté

Philips AventAssiette à compartiments 12 mois et +

SCF702/00

4

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

Assiette à compartiments Philips Avent SCF702/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Assiette pour enfant

Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

  • Blanche

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

0 % BPA

Peut s'utiliser au micro-ondes

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4.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Oui, je recommande ce produit

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04/04/2013

France

France

Acheteur vérifié

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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